Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.10.2025 11:59

Dünyada yaşlı nüfusun 2050'de 2,1 milyarı bulması bekleniyor

Dünya genelinde 60 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun 2050'de 2,1 milyara ulaşacağı, 65 yaş ve üstü kişilerin sayısının 2080'e kadar da 18 yaş altı çocukların sayısını geçeceği öngörülüyor.

Dünyada yaşlı nüfusun 2050'de 2,1 milyarı bulması bekleniyor

Yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarının ele alınması, yaşlıların sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990'da aldığı kararla 1 Ekim, "Dünya Yaşlılar Günü" ilan edildi.

Bu kapsamda her yıl belirli bir tema çerçevesinde konferanslar ve etkinlikler düzenleniyor.

BM tarafından 35'inci kez kutlanan Dünya Yaşlılar Günü'nün bu yılki teması, "Yerel ve Küresel Eylemi Yönlendiren Yaşlılar: Hedeflerimiz, Refahımız ve Haklarımız" olarak belirlendi.

Bu yılın temasında, yaşlıların adil ve dirençli toplumlar inşa edilmesinde oynadıkları role ve hem yerel hem de küresel düzeyde toplumsal gelişime sundukları katkılara dikkat çekiliyor.

BM'ye göre, yaşlılık çağına ulaşan kişi sayısındaki hızlı artış, yaşamın her aşamasında sağlığı teşvik etmenin, hastalıkları önlemenin ve tedavi etmenin önemini vurguluyor.

Yaşlıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve günlük yaşama katılabilmesinin yalnızca sağlık durumlarına değil, aynı zamanda içinde bulundukları sosyal ve fiziksel çevreye de bağlı olduğu ifade ediliyor.

Ortalama yaşam süresi son 30 yılda 8,6 yıl daha arttı

BM verilerine göre, 60 yaş ve üstü kişilerin sayısının, 1995'ten 2025'e kadarki süreçte 541 milyondan 1,2 milyara ulaştığı belirtilirken, bunun 2050'de 2,1 milyara varacağı tahmin ediliyor.

2080'e kadar da 65 yaş ve üstü kişilerin sayısının, 18 yaş altı çocukların sayısını geçeği öngörülüyor.

Verilerde, ortalama yaşam süresinin, 2025'te 73,5 yıla ulaşarak 1995'ten bu yana 8,6 yıl artış gösterdiği belirtiliyor. 80 yaş ve üstü kişilerin sayısının ise süratle artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2030'a kadar dünya genelinde her 6 kişiden 1'inin 60 yaş veya üstünde olacağı tahmin edilirken 2020'de 1 milyar olan 60 yaş ve üstü nüfus sayısının, 2030'da 1,4 milyarı bulması bekleniyor.

80 yaş ve üstü kişilerin sayısının 2020 ile 2050 yılları arasında üç katına çıkarak 426 milyona ulaşması öngörülüyor.

Dünya çapında yüksek yaşlı nüfus oranına daha çok gelişmiş ülkelerde rastlansa da düşük veya orta gelirli ülkelerdeki yaşlı nüfusunun giderek arttığına işaret ediliyor.

2050'ye kadar, dünya genelinde 60 yaş ve üstü nüfusun üçte ikisinin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayacağı tahmin ediliyor.

Dünyada en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke Monako

Kanada merkezli çevrim içi medya platformu "Visual Capitalist"teki verilere göre, dünyada en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler ve bölgeler listesinin başını, yüzde 36,8 ile Monako çekiyor.

Listenin ikinci sırasında, toplam nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan yaklaşık 37 milyon yaşlı nüfusa sahip Japonya yer alıyor.

Japonya'yı yüzde 26,5 ile Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik Adası, yüzde 25,3 ile Porto Riko, yüzde 25,1 ile İtalya ve yüzde 25 ile Karayipler'deki Montserrat Adası takip ediyor.

Listenin devamında Portekiz, Guadeloupe Adası, Yunanistan, Finlandiya, Man Adası, Almanya, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hırvatistan ve San Marino sıralanıyor.

Listede yer alan 36 ülke ve bölgeden 28'i Avrupa'da bulunuyor. Bunlar arasındaki Almanya, Fransa ve İspanya'da 65 yaş üstü kişiler, ülke nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.

Çin, Hindistan ve ABD'de yaşlı nüfus oranı, toplam nüfusun yüzde 20'sinin altında olduğu için bu ülkeler listede yer almıyor.

ETİKETLER
Nüfus Dünya Nüfusu
Sıradaki Haber
Avrupa'da birçok öğrenci, Küresel Kararlılık Filosu'nun başına bir şey gelmesi halinde boykot yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda iddianame düzenlendi
13:25
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı ile görüştü
13:16
Katil İsrail'in ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 455’e yükseldi
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
13:09
Bakan Fidan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
13:27
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
İsrail’in Gazze’den alıkoyduğu 13 Filistinli esir aylar sonra serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ