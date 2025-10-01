Avrupa'da birçok öğrenci, Küresel Kararlılık Filosu'nun başına bir şey gelmesi halinde boykot yapacak

Aralarında en önemli Fransız öğrenci sendikalarından Öğrenci Birliği'nin de yer aldığı Avrupa'daki farklı ülkelerdeki öğrenci ve gençlik örgütleri, Küresel Kararlılık Filosu'na destek açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Avrupa genelinde öğrenciler, İsrail filoyu alıkoyması durumunda dersleri bırakacak." denilirken, dünya genelindeki öğrenci örgütlerine de bu eyleme katılmaları çağrısı yapıldı.

Küresel çapta Filistin ile dayanışma dalgasına katılıp her yerde seferber olunması istenen açıklamada, İsrail'in her alanda boykot edilmesi talep edildi.

Öğrenci Birliği Eş Sekreteri Lea Jules-Clement, bu öğrenci çağrısıyla neyi hedeflediklerini ve Filistin için seferber olan öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sorunları AA muhabirine anlattı.

Jules-Clement, Küresel Kararlılık Filosu'nun Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen bir halk girişimi olduğunu belirterek, "Bu girişime desteğimizi, herkesin devam etmekte olan bu girişime dikkat kesildiğini ve filodaki farklı kişiler açısından sonuçlar doğması halinde, burada olup topluca protesto edeceğimizi göstermek bizim için son derece önemliydi." dedi.

Avrupa'da, filoyla iletişimin kopması veya filodakilerin tutuklanması halinde kıtada ekonominin durdurulacağı yönünde tepkilerin dile getirildiğini anımsatan Jules-Clement, bir öğrenci sendikası olarak buna katılmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Jules-Clement, özellikle geçen yıl gençler harekete geçmediğinde Gazze'de devam eden soykırımı görünür kılacak pek fazla kişi olmadığını vurgulayarak, "Soykırımdan bahsedilmeye ve yaşananların görünür kılınmaya devam edilmesi için üstlenmemiz gereken bir rol olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Sadece Filistin Devleti'ni tanımanın yeterli olmadığına dikkati çeken Jules-Clement, İsrail'e silah ambargosu uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Jules-Clement, Fransa'da öğrencilerin hükümetin yoksullaştırma ve baskı politikalarına karşı seferber olduğunda bile daima Filistin ile ilgili taleplerin yer aldığını anlatarak, farklı öğrenci eylemlerinde hükümetlerin soykırıma tepki vermemesi nedeniyle sorumlu olduğunu vurguladıklarını da kaydetti.

Farklı ülkelerden öğrencilerin filoya destek çağrısına katkı sağladığına işaret eden Jules-Clement, "Filoda yaklaşık 40 ülke temsil ediliyor. Fikir şu; filonun başına bir şey geldiği takdirde 40 ülkeden öğrenciler olarak seferber olabilmemiz." dedi.

Jules-Clement, Fransa ve Belçika'nın ötesinde bu öğrenci girişimlerine daha küresel bir boyut kazandırmak ve filoya bir şey olduğu takdirde her şeyin durdurulmasını istediklerini ifade ederek, öğrencilerin bu çağrıyla Filistin topraklarında sömürge ve soykırımın son bulması için her türlü girişime katılmayı öngördüğüne değindi.

Fransa'da gençliğin özellikle son iki yılda Filistin'e destek eylemlerinde kilit bir rol oynadığını vurgulayan Jules-Clement, bu eylemlere destek verenlerin karşılığında akademik ve ekonomik baskı ve polis şiddetine maruz kaldığını belirtti.

Jules-Clement, Filistin için seferber olan öğrencilerin İsrail'e yönelik akademik boykot talebi olduğunu da vurguladı.