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Dünya
AA 11.02.2025 10:30

Dünyada Türkiye’yi müttefik görenlerin oranı hızla artıyor

Almanya merkezli Münih Güvenlik Konferansının birçok ülkede gerçekleştirilen anketlerle hazırladığı 2025 raporunda, artan uluslararası etkisiyle paralel şekilde Türkiye'ye bakışın olumlu yönde değişmekte olduğu vurgulandı.

Dünyada Türkiye’yi müttefik görenlerin oranı hızla artıyor

Münih Güvenlik Raporu 2025, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi " Çok Kutupluluk" başlığıyla yayımlandı.

Rapor için dünya genelini kapsayacak şekilde Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'da anketler de yapıldı.

Çoğunluğu Batılı söz konusu anketlerde, bakışların olumlu yönde en çok değiştiği ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Polonya ve İngiltere oldu.

Türkiye'yi "müttefik" görenlerin en çok arttığı ülkeler

Bir önceki ankete göre Türkiye'yi "müttefik" görenlerin en çok arttığı ülkeler 11'er puanla Almanya ve İngiltere, 9 puanla İtalya, 8 puanla Fransa ve 6 puanla Kanada olarak sıralandı.

Güney Kore'nin ardından Türkiye, bu alanda son bir yılda bakışların en çok olumluya döndüğü ikinci ülke olurken olumlu puan alan diğer ülkeler arasında İngiltere, Brezilya ve Polonya öne çıktı.

Buna mukabil bir önceki ankete göre "müttefiklik" imajları en fazla darbe alan ülkeler arasında ABD ve İsrail başı çekti. ABD'yi "müttefik" görenlerin oranı Fransa'da 15 puan, Japonya'da 11 puan, Almanya'da 9 puan ve İngiltere'de 6 puan azaldı.

Uluslararası mahkemelerde Gazze'de soykırım suçu işlemekle yargılanan İsrail'i de "tehdit" olarak görenlerin oranının bir önceki ankete göre hızla artması dikkat çekti.

İsrail, anket yapılan ülkelerin tamamında artan oranda "tehdit" olarak görülen tek ülke oldu.

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