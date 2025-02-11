Çok Bulutlu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2025 09:43

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını 21. gününde sürdürüyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Cenin Mülteci Kampı'nda yoğun uçuş yapıyor.

Ordu güçleri Cenin kentinin Eş-Şarki Mahallesi'ne baskın düzenlerken, keskin nişancıları da Filistinlilerin evlerinin çatılarına yerleştirildi.

İşgalci İsrail ordusu buldozerlerle yaptığı yıkımlarda mahallenin altyapısına, Filistinlilerin araçlarına ve mahalledeki dükkanlara zarar verdi.

İsrail askerleriyle Filistinli gruplar arasında silahlı çatışma yaşanırken, mahallede patlama sesleri duyuldu.

Can ve mal kayıplarına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırılarında çoğunluğu Cenin kentinden 10'u çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
Malezya Başbakanı Enver İbrahim: Dünya Müslüman aleminin lideri Erdoğan'ı ağırlıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Dünden bu yana müdahale sürüyor
10:06
Borsa güne 9.840,00 puandan başladı
10:12
Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na 3 yıl 9 ay hapis cezası
09:59
Brent petrolün varili 76,10 dolardan işlem görüyor
09:59
Bakan Göktaş'tan 113 yaşındaki Güllü nineye ziyaret
09:43
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek sürdürüyor
İsrail, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarını genişleterek sürdürüyor
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
İşgalci İsrail'in saldırdığı Batı Şeria'da Filistinlilerin sürgünü devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ