Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.02.2025 10:26

ABD'li Senatör Sanders: Gazze, Filistinliler için inşa edilmeli, milyarder turistler için değil

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın "gayrimenkul" olarak gördüğü Gazze'nin milyarder turistler için değil Filistin halkı için yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li Senatör Sanders: Gazze, Filistinliler için inşa edilmeli, milyarder turistler için değil

Sanders, sosyal medya platformu X hesabından, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de 47 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünü, 111 bin kişinin de yaralandığını hatırlatan Sanders, tüm bu olanlara Trump'ın "gelecekte Gazze'nin gayrimenkul olarak kalkındırılması için Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi" yanıtını verdiğini aktardı.

Sanders, Trump'ın Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı "Hayır. Gazze, Filistin halkı için yeniden inşa edilmeli, milyarder turistler için değil." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

ABD Başkanı Trump, ayrıca, "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürmeyi istediğini" belirtmişti.

ETİKETLER
ABD Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 76,10 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Türkiye'den 11 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" arasında
11:44
Türk bilim ekibi Beyaz Kıta'ya ulaştı
11:42
Araç muayenede yeni dönem: Kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak
11:31
Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti
11:28
Türkiye ile Malezya arasında 11 anlaşma imzalandı
11:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız
Çanakkale'nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi
Çanakkale'nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi
FOTO FOKUS
İstanbul'a beklenen kar geldi
İstanbul'a beklenen kar geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ