Dünyada 2026'nın ilk ayına siyasi gerilimler ve afetler damga vurdu

Dünya, 2026 yılına İsviçre'den Almanya'ya, ABD'den Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşanan doğal afetler, siyasi krizler ve askeri operasyonlarla başladı.

Ocak ayı boyunca uluslararası kamuoyu, Tahran-Washington hattındaki gerilim, Venezuela’daki yönetim değişikliği girişimi ve Avrupa’daki altyapı sorunları gibi gelişmeleri yakından takip etti.

İsviçre’de yeni yıl kutlamasında facia

Yılın ilk üzücü haberi İsviçre'den geldi. Crans-Montana bölgesindeki bir kayak merkezinde düzenlenen yeni yıl kutlamaları sırasında çıkan yangın felakete dönüştü. Tesiste meydana gelen yangında 40 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi yaralandı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD'ye götürüldü

Uluslararası siyasetteki en beklenmedik gelişme 3 Ocak sabahı yaşandı. ABD güçleri, Venezuela'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ülkeden çıkarılarak ABD'ye götürüldüğü bildirildi. Bu hamle, Latin Amerika ve küresel diplomasi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Berlin’de sabotaj hayatı durdurdu

Aynı gün Almanya'nın başkenti Berlin, tarihinin en büyük altyapı krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Elektrik hatlarına düzenlenen sabotaj nedeniyle yaklaşık 50 bin hane günlerce elektriksiz kaldı ve ısınma sorunu yaşadı. Yetkililer, olayın 1945'ten bu yana kentte görülen en uzun süreli elektrik kesintilerinden biri olduğunu kaydetti.

İran ile ABD arasında "donanma" restleşmesi

İran'da aralık ayı sonunda başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ocak ayında da devam ederek Washington ile Tahran'ı karşı karşıya getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer İran, barışçıl gösteri yapanları vurur ve öldürürse, ABD harekete geçecektir." ifadelerini kullandı. İran yönetiminin "Her türlü saldırıya hazırız" yanıtını vermesinin ardından ABD donanmasına ait bir filonun bölgeye sevk edilmesi tansiyonu yükseltti.

Suriye sahasında hareketli günler

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın 6 Ocak akşamı Halep'te sivillere yönelik saldırısı, bölgedeki çatışmaları yeniden alevlendirdi. Suriye ordusu, Halep'in üç mahallesinde örgütün varlığına son verdikten sonra Fırat'ın doğusuna doğru ilerledi. Taraflar arasında süren çatışmaların ardından 30 Ocak'ta Suriye yönetimi ile SDG/YPG arasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Grönland tartışması Avrupa ile ABD'nin arasını açtı

Ocak ayında diplomatik krizlerin bir diğer adresi Grönland oldu. ABD Başkanı Trump'ın, Grönland'ı "güvenlik gerekçesiyle" istediklerini yinelemesi, Avrupa ülkeleri ile Washington yönetiminin arasını açtı. Trump'ın ısrarlı tutumu, transatlantik ilişkilerde gerilime neden oldu.

ABD ve Avrupa'da protestolar

Ocak ayında hem ABD hem de Avrupa'da toplumsal olaylar ve protestolar öne çıktı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanının, aracındaki ABD vatandaşı bir kadını vurarak öldürmesi infiale yol açtı. Olayın ardından ülke geneline yayılan protestolarda bir kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Avrupa'da ise tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler sokaklara döküldü. Yunanistan'da traktörlerle sınır kapıları kapatılırken; Almanya, Fransa ve Belçika'da geniş katılımlı eylemler düzenlendi.