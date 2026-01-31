Puslu 7.7ºC Ankara
Dünya
AA 31.01.2026 07:18

ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştireceği atış faaliyeti öncesinde "güvenlik uyarısında" bulundu.

ABD'den İran'a Hürmüz Boğazı uyarısı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınması gerektiği" ifade edildi.

İran'ın pazar günü Hürmüz Boğazı'nda başlayacak ve iki gün sürecek olan atış faaliyetine atıf yapılan açıklamada, "CENTCOM, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından duyurulan deniz tatbikatını güvenli, profesyonel ve uluslararası deniz trafiğinin seyrüsefer özgürlüğünü riske atmayacak şekilde gerçekleştirmesini tavsiye ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz ticareti için önemine işaret edilerek, İran'ın bu bölgede tansiyonu artıracak her türlü eylemden sakınması gerektiği kaydedildi.

İran, Hürmüz Boğazı çevresindeki hava sahasında askeri atış faaliyeti nedeniyle bir NOTAM yayımlamış ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri atış faaliyeti gerçekleştirileceğini belirtmişti.

Askeri faaliyetin 27–29 Ocak tarihlerinde 5 deniz mili yarıçaplı dairesel bir alan içinde yapılacağı ve tatbikat süresince söz konusu bölgede yer seviyesinden 25 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği bildirilmişti.

