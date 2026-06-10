Dünya Kupası şimdiden kaosa dönüştü

Dünya Kupası öncesinde kimlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapabileceği tartışma konusuydu. ABD yönetiminin göçmenlik kuralları, turnuvanın başlamasıyla birlikte somut bir krize dönüştü.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Dünya Kupası'nda görevlendirmek üzere seçilen ve 2025 yılında Afrika'nın en iyi erkek hakemi ilan edilen Somalili Omar Abdulkadir Artan'ın ABD'ye girişine izin verilmedi. FIFA, Somalili hakemin turnuvada yer alamayacağını doğruladı. ABD hükümeti karara gerekçe olarak "güvenlik incelemesi endişelerini" gösterdi.

FIFA sözcüsü, vize verilmesi ve ülkeye giriş hakkı tanınması konusundaki yetkinin tamamen ev sahibi hükümete ait olduğunu ifade etti. Hakem Artan ise yaptığı açıklamada, şartlara rağmen olumlu bir ruh halinde olduğunu, kariyerindeki sonraki hedeflere odaklandığını ve meslektaşlarına turnuvada başarılar dilediğini belirtti.

Vize ve giriş kısıtlamaları sadece hakemleri değil, takımları ve taraftarları da etkiliyor. İran milli takımının ülkeye girişinde güvenlik önlemleri artırılırken, çok sayıda İskoç taraftarın seyahat izinlerinin son dakikada iptal edildiği bildirildi. Eski Arsenal oyuncusu ve İngiltere milli takımı eski futbolcusu Ian Wright, yaşanan bu aksaklıklar nedeniyle turnuvayı "Kaosun Dünya Kupası" olarak nitelendirdi.

Diogo Jota'nın anısı Robertson ile sahaya çıkacak

Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın eşi Rute Cardoso, İskoçya Kaptanı Andy Robertson'a duygu dolu bir mektup kaleme aldı.

Geçen yaz kardeşi André Silva ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jota, Robertson'ın Liverpool'dan takım arkadaşı ve yakın dostuydu.

İki oyuncu, dört yıl önceki Katar Dünya Kupası'nı kaçırdıklarında bağlarını daha da güçlendirmiş ve 2026 turnuvasında birlikte oynamayı hedeflemişti.

İskoçya'nın bu yaz düzenlenecek turnuvaya katılım hakkı kazanmasının ardından Robertson, Jota'nın her zaman aklında olduğunu ifade etmişti.

Rute Cardoso, FIFA aracılığıyla Robertson'a ulaştırılan mektubunda, "Sahaya adım attığında sadece senin yürümeyeceğini biliyorum; Diogo düşüncelerinde, adımlarında ve kalbinde seninle olacak. Dünya Kupası'ndaki yerini alarak oraya yalnız gitmiyorsun; onun hayalini de yanında götürüyorsun" ifadelerini kullandı.

Fransa hazırlık maçında güven verdi

Turnuvanın en büyük iki favorisinden biri olarak gösterilen Fransa, Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Désiré Doué gibi isimlerin ilk 11'de başladığı mücadelede, kanat oyuncusu Michael Olise yaptığı hat-trick ile galibiyeti getiren isim oldu. Olise'nin sağ kanattan içe kat ederek uzak köşeye bıraktığı üçüncü gol, Fransız ekibinin hücum gücünün bir göstergesi oldu.

Bu karşılaşma, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanan 57 yaşındaki teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransa'nın başındaki son iç saha maçı oldu.

Deschamps, turnuvanın ardından görevinden ayrılacak. Kuzey Amerika'ya en son seyahat edecek takımlardan biri olan Fransa'nın, Avrupa'da kalma kararının ABD'deki sıcaklık ve saat farkı uyumuna nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

İran'ın bilet kontenjanı iptal edildi

İran Futbol Federasyonu (FFIRI), turnuvanın açılış maçına bir hafta kala Dünya Kupası bilet kontenjanının iptal edildiğini duyurdu.

FIFA kurallarına göre, ulusal federasyonların taraftarlarına satabilmesi için her maçtaki biletlerin yaklaşık yüzde 8'i turnuvada mücadele eden takımlara ayrılıyor. Grup aşamasında Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşacak olan İran milli takımı, tüm grup maçlarını ABD sınırları içinde oynayacak.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, mevcut şartlar altında taraftarlara tek bir bilet bile sağlanamadığı belirtilirken, iptal kararının kimin tarafından alındığına dair detay verilmedi. Bu durumun, resmi sürece güvenerek seyahat planı yapan birçok İranlı taraftarı mağdur ettiği ifade edildi.

Meksika'nın Tijuana kentine ulaşan İran milli takımı, ABD sınırının hemen yanında hazırlıklarını sürdürürken, Tahran yönetimi Washington'ın vize kısıtlamalarını eleştirdi. Bu turnuva, 1930'daki ilk Dünya Kupası'ndan bu yana, ev sahibi bir ülkenin aktif olarak savaş halinde olduğu bir devleti ağırladığı ilk organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Messi'nin İzlanda maçında oynaması bekleniyor

Arjantin, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Auburn Üniversitesi'nin Jordan-Hare Stadyumu'nda oynanacak mücadelede gözler sakatlıktan dönüş sürecinde olan Lionel Messi'de olacak.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Messi'nin karşılaşmada süre alacağını doğruladı. Scaloni, "Evet, oynayacak ancak kaç dakika süre alacağını bilmiyorum. Herhangi bir risk almamak için antrenmanda kendisiyle konuşup durumunu değerlendireceğiz, fakat prensip olarak birkaç dakika sahada kalacak" dedi.

Final maçı için Central Park'ta dev organizasyon

19 Temmuz'da oynanacak Dünya Kupası finali için New York'ta büyük bir izleme etkinliği organize ediliyor.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ve Vali Kathy Hochul tarafından duyurulan ücretsiz etkinlik, Central Park'ın Great Lawn alanında gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük toplu izleme etkinliklerinden biri olması beklenen organizasyona toplam 50 bin kişi katılabilecek. Etkinlik biletleri kura sistemiyle dağıtılacak ve başvurular perşembe gününden itibaren 16 Temmuz'a kadar devam edecek.