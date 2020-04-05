Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da 46 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini duyurdu.

Keyle, böylece İsrail ablukası ile işgali altındaki Filistin topraklarındaki toplam vaka sayısının 217'ye yükseldiğini ve yükseliş trendinin 2 hafta devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Mey Keyle ayrıca, salgının yayılmasını engellemek ve vaka sayısını tespit etmek için günlük test sayısının artırılacağını kaydetti.

Olağanüstü hal uzatıldı

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25 Mart'ta Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesi sakini 60 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmiş ve bu Filistin'de COVID-19 kaynaklı ilk can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da perşembe günü çıkardığı kararnameyle olağanüstü halin 30 gün uzatılmasına karar vermişti.

Cezayir'de sokağa çıkma yasağı tüm vilayetlerde uygulanacak

Cezayir Başbakanlığından yapılan ve devlet televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamaya göre, daha önce 10 vilayette ilan edilen gece sokağa çıkma yasağının, 5 Nisan'dan başlayıp 19 Nisan'a kadar 48 vilayetin tamamında uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamada, vakaların yüzde 40'tan fazlasının bulunduğu El-Buleyde vilayetinde de genel karantina uygulamasının süreceği kaydedildi.

Ülkede gece sokağa çıkma yasağı 18.00-06.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Koronavirüs nedeniyle 130 kişi öldü

Açıklamada ayrıca, salgından en fazla zarar gören 9 vilayette sokağa çıkma yasağının 14.00 ila 07.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı son olarak, ülkedeki toplam can kaybını 130, vaka sayısını ise 1251 olarak açıklamıştı.

Brezilya'da COVID-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı

Latin Amerika'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ilk görüldüğü ülke Brezilya'da, enfekte olan kişi sayısı 10 bini geçti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi.

10 bin 278 kişide de COVID-19 görüldü

Buna göre, ülke çapında COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 432'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 278'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya'da ilk COVID-19 vakasının 26 Şubat'ta görüldüğü, ilk ölümün ise 17 Mart'ta gerçekleştiği açıklanmıştı.

Brezilya'da Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Sağlık Gözetimi Sekreteri Wanderson Oliveira ise solunum komplikasyonları nedeniyle ölenlere yönelik yapılan geriye dönük bir araştırmaya göre ülkede COVID-19 kaynaklı ilk ölümün 23 Ocak'ta gerçekleştiğini duyurmuştu.

Theodore Roosevelt uçak gemisinde COVID-19 vakası artıyor

USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle ilgili açıklama yapan ABD Donanması, gemideki pozitif vaka sayısının son 24 saatte yüzde 13 artış gösterdiğini kaydetti.

Açıklamada gemideki 4 bin 800 personelin yüzde 44'üne COVID-19 testi yapıldığı belirtilirken, şu ana kadar hastaneye yatan kimsenin olmadığı ve 1 bin 548 personelin karaya çıkarıldığı aktarıldı.

Kaptan görevinden alınmıştı

Kaptan Brett Crozier, cuma günü gemideki personelde COVID-19 virüsü tespit edildiği ve personelinin tamamının karaya çıkarılmasına ilişkin Amerikan Donanması'na gönderdiği mektubu, aynı zamanda basına ve komuta zincirinin dışındaki kişilere de gönderdiği gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Kaptan Crozier, tartışma çıkaran 4 sayfalık mektubunda, gemide bulunan personelin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtmiş, gemideki herkesin karada karantinaya alınmasını istemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly ise, kaptanın gönderdiği mektubun içeriğindeki bilgilerin ellerindeki bilgilerle örtüşmediğini iddia etmiş, Crozier'ı "gemi içinde infiale yol açarak mürettebatı riske atmak ve geminin işleyişini bozmak" ile suçlamıştı.

Theordore Roosevelt uçak gemisi, geçen hafta Pasifik'teki Guam Adası'nda liman ziyaretindeyken personelin bir kısmında koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.

ABD savaş gemilerinin görevdeyken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu ve daha önce böyle bir talebin Amerikan ordusunda söz konusu olmadığı belirtiliyor.