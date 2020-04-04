Salgın ABD'de en çok New York'u vurdu
ABD'de son 24 saatte can kaybı rekor düzeyde artarak bin 480'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 400'ün üzerinde. Vaka sayısı da 276 bini geçti.
Salgın bilançosunun ağırlaştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray tedbirleri sıkılaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence ile yakın mesafede bulunacaklara koronavirüs testi şartı getirdi.
Salgın enerji sektörünü etkiledi
Salgın enerji sektörünü de etkilerken, Trump, enerji şirketlerinin üs düzey yöneticileriyle görüştü. Görüşmede piyasadaki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
Maske ihracatı tansiyonu yükseltti
ABD yönetimi ile koruyucu maske üreticisi 3M arasında ise "ihracat" gerginliği çıktı. Trump maskeleri ihraç ettiği için şirketi eleştirdi. Şirket de son günlerde normalden daha fazla üretim yapıldığını belirtti. Maske ihracatının kesilmesine diğer ülkelerin de aynı karşılığı verebileceği vurgulandı.
Salgın New York'u vurdu
Ülkede en çok vakanın görüldüğü New York'ta can kaybı 3 bine yaklaştı, vaka sayısın 100 bini geçti. New York Valisi Andrew Cuomo, tıbbi malzemelerin ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmesi için bir kararname imzaladı. Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentte 6-7 Nisan'a kadar yetecek suni solunum cihazı kaldığını bildirdi.
New York'ta yüzen hastane
Öte yandan New York açıklarına demirleyen bin yatak kapasiteli ‘Comfort’ adlı hastane gemisinde sadece 20 hastanın tedavi edilmesi eleştiri aldı. Eleştiriler üzerine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon hasta kabul koşullarını değiştirdi. Gemiye alınacak hastaların koronavirüs testlerinin negatif çıkması koşulunu kaldırıldı.
Geminin boşaltılmasını isteyen uçak gemisinin komutanı görevden alındı
ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı bin 648'e yükseldi. 114 askerde koronavirüs tespit edilen Amerikan uçak gemisi USS Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier görevden alındı. Komutanları gemiden ayrılırken binlerce askerin alkışladığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kaptan Crozier, tüm askerlerin karaya çıkarılmasını talep etmiş ve bu basına da yansımıştı.
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