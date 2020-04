Salgın bilançosunun ağırlaştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray tedbirleri sıkılaştırdı. ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence ile yakın mesafede bulunacaklara koronavirüs testi şartı getirdi.

Salgın enerji sektörünü etkiledi

Salgın enerji sektörünü de etkilerken, Trump, enerji şirketlerinin üs düzey yöneticileriyle görüştü. Görüşmede piyasadaki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Maske ihracatı tansiyonu yükseltti

ABD yönetimi ile koruyucu maske üreticisi 3M arasında ise "ihracat" gerginliği çıktı. Trump maskeleri ihraç ettiği için şirketi eleştirdi. Şirket de son günlerde normalden daha fazla üretim yapıldığını belirtti. Maske ihracatının kesilmesine diğer ülkelerin de aynı karşılığı verebileceği vurgulandı.

Salgın New York'u vurdu

Ülkede en çok vakanın görüldüğü New York'ta can kaybı 3 bine yaklaştı, vaka sayısın 100 bini geçti. New York Valisi Andrew Cuomo, tıbbi malzemelerin ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmesi için bir kararname imzaladı. Belediye Başkanı Bill de Blasio da kentte 6-7 Nisan'a kadar yetecek suni solunum cihazı kaldığını bildirdi.

New York'ta yüzen hastane

Öte yandan New York açıklarına demirleyen bin yatak kapasiteli ‘Comfort’ adlı hastane gemisinde sadece 20 hastanın tedavi edilmesi eleştiri aldı. Eleştiriler üzerine ABD Savunma Bakanlığı Pentagon hasta kabul koşullarını değiştirdi. Gemiye alınacak hastaların koronavirüs testlerinin negatif çıkması koşulunu kaldırıldı.

Geminin boşaltılmasını isteyen uçak gemisinin komutanı görevden alındı

ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı bin 648'e yükseldi. 114 askerde koronavirüs tespit edilen Amerikan uçak gemisi USS Roosevelt'in kaptanı Brett Crozier görevden alındı. Komutanları gemiden ayrılırken binlerce askerin alkışladığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kaptan Crozier, tüm askerlerin karaya çıkarılmasını talep etmiş ve bu basına da yansımıştı.