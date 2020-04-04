Avrupa haftalardır salgının merkezi konumunda. Salgının en ağır seyrettiği ülkeler İspanya ve İtalya. İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bini, virüs tespit edilenlerin sayısı da 119 bini geçti. Ülkede 30 binden fazla kişi iyileşti.

En fazla can kaybı İtalya'da

İtalya'da can kaybı 766 kişi artarak, 14 bin 681'e yükseldi. Vaka sayısı ise 120 bine yaklaştı. 20 bine yakın kişi ise iyileşti

İngiltere'de tablo ağırlaşıyor

İngiltere'de can kaybı 3 bin 600'ü geçti. Hayatını kaybedenler arasında salgınla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları da var. Müslüman 5 doktor ve 1 hemşire hayatını kaybetti.

"Ülkede virüs bulaşanların sayısı 1 milyon 700 bini geçmiş olabilir"

Virüs görülenler ise 38 binden fazla. Ancak Ulusal Sağlık Kurumu, rakamın çok daha fazla olduğunu açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, virüs bulaştığından şüphelenilenlerin sayısı 1 milyon 700 bini geçmiş olabilir.

Johnson'ın karantinası sürüyor

Başbakan Boris Johnson'a uygulanan 7 günlük karantina süresi doldu. Ancak Johnson, hafif ateşi olduğu gerekçesiyle 7 gün daha karantinada kalacak.

İngiltere'de virüs tespit edilen bir başka isim Prens Charles ise videokonferans yöntemiyle hastane açtı.

Salgının pençesindeki bir başka ülke de Fransa. Ülkede vaka sayısı 64 bini aştı. 6 bin 500'den fazla Fransa vatandaşı salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya

Bin 275 can kaybının olduğu Almanya'da tablo ürkütüyor. Hayatını kaybedenler arasında 29 Türk de bulunuyor. Vaka sayısı 91 binden fazla olduğu ülkede Başbakan Angela Merkel'in nüfusunun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüs salgınından etkileneceğini açıklamasının ardından, Almanya'da tablo tam da bu seyirde ilerliyor.

Öte yandan Başbakan Merkel, karantina sürecini tamamladı, Başbakanlıktaki mesaisine başladı. Kuralları gevşetmek için çok erken olduğunu söyleyen Merkel, dayanışma çağrısı yaptı.