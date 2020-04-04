Kentucky'nin Lousville kentinde yayın yapan yerel haber kanalı WDRB’de yer alan habere göre, Kovid-19 salgını ile mücadele için uygulanan evde kalma emrine uymayan B.B. ve P.B. yerel hakim Charles Cunningham tarafından cezalandırıldı.

Charles Cunningham, yerel haber kanalına yaptığı açıklamada, birine 23 Mart tarihinde Kovid-19 pozitif teşhisi konulan iki ev arkadaşının 3 gün sonra sokakta sağlık görevlileri tarafından görüldüğünün ve ikaz edilmelerine rağmen hastanenin verdiği karantina kuralına uymadıklarının kendisine ihbar edildiğini aktardı. Cunningham, bunun üzerine ikisine de ev hapsi cezası verdiği bilgisini paylaştı.

Aynı evi paylaşan ikilinin ayak bileklerine, ev hapsine uyup uymadığının takip edilmesi için, dijital kelepçe diye adlandırılan küresel konumlandırma ve takip cihazı takıldığı bildirildi.

Dijital kelepçelerden gelen sinyalin bölge şerifi tarafından takip edileceği ve yasağa uyulmadığı takdirde ceza işlemi uygulanacağı belirtilen habere göre, B.B. ve P.B, en az 6 Nisan'a kadar ev hapsinde kalacak.