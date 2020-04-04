Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de 5 bebekte Covid-19 tespit edildi
ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandığı açıklandı.
Maryland Valisi Larry Hogan yaptığı günlük basın toplantısında, eyaletteki 1 yaşından küçük 5 bebeğin Covid-19 testinin "pozitif" çıktığını duyurdu.
Bebeklerin en küçüğünün henüz 1 aylık olduğuna işaret eden Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil." değerlendirmesinde bulundu.
Maryland'de şu anda 2 bin 758 kişide Covid-19'a rastlanırken, 42 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hogan, geçen hafta yaptığı açıklamada Maryland ve Virginia da dahil başkent Washington ve çevresinin Covid-19 salgının ABD'deki yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Etiketler: koronavirüs bebek Maryland abdSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 03:02
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