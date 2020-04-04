Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ülkeler bütün imkanları ile koronavirüsle mücadele etse de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyonu geçti.

DSÖ: Salgın insanlık tarihinin en karanlık saatlerinden biri

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom, salgınını "İnsanlığın en karanlık saatlerinden biri" olarak tanımladı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, salgın nedeniyle ekonomide büyük küresel durgunluk beklediğini söyledi.

Rusya'da salgın yayılmaya devam ediyor

Resmi rakamlara göre 4 binden fazla vakanın bulunduğu Rusya'da, 34 can kaybı yaşandı. Virüs ülkede 85 federal bölgeden 78’ine yayılmış durumda.

İran Sağlık Bakanı: Ülkede virüsün yayılımı zirveye ulaştı

Virüsün derinden etkilediği ülkelerden olan İran’da vaka sayısı 53 bini geçti, can kaybı sayısı ise 3 bin 300'e ulaştı. İran Sağlık Bakanı virüsün yayılımının ülkede tepe noktasına ulaştığını, ilerleyen dönemde iyileşen sayısında ciddi artış yaşanmasını umduklarını söyledi.

NATO Irak'tan asker çekti

208 kişinin can verdiği Kanada, salgın nedeniyle Irak'ta NATO misyonundaki 500 askerini geri çekti. Askerler Kuveyt'e nakledildi.

Trenler karantina merkezleri haline getirildi

Virüsten 40 kişinin can verdiği Pakistan trenleri karantina merkezine çeviriyor. Alınan önlemin sağlık kurumlarının yükünü azaltması bekleniyor.

Afrika'da da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Kıta genelinde vaka sayısı 7 bini aştı. Can kaybı ise 300'e yaklaştı.

Ruanda IMF'ye başvurdu

Salgının ekonomik yükünü hafifletmek isteyen Ruanda, Uluslararası Para Fonu IMF'ye başvurdu. Koronavirüs fonu ile yaklaşık 110 milyon dolarlık kredi aldı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Burkina Faso, Mali ve Nijer'i kapsayan merkez Sahel bölgesinde en az 5 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Latin Amerika da virüs kıskacında

Koronavirüs Latin Amerika ülkelerini de etkiliyor. Ekvador’da can kaybı 145'i, Brezilya’da 360'ı geçti. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ülkenin yüzde 70'inin enfekte olacağını ifade etti.