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Umman'da koronavirüs nedeniyle ikinci can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Umman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 72 yaşındaki bir erkek vatandaşın yaşamını yitirdiği belirtildi.
Ülkede COVID-19 kaynaklı ilk ölümün 1 Nisan'da görülmesinin ardından bu 2'nci can kaybı oldu.
Umman Sağlık Bakanlığı son verilerinde, ülkede vaka sayısının 277'ye yükseldiği, 61'inin iyileştiği bilgisini paylaşmıştı.
Etiketler: koronavirüs can kaybı UmmanSon Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 00:57
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