Necati Şimşek, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir Türk. 30 yıldır Viyana'da bir matbaada çalışan 54 yaşındaki Şimşek, 8 gün önce hastalandı. 3 gün önce de koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrendi.

Şimşek hastanede tedavi görmek istemedi, kendisini evinde karantinaya aldı. Tedavisini evde görmeye başladı.

"Bence vücut kırgınlığı ve halsizlikle başladı. Kuru öksürükle devam etti. Çok kötü günler yaşadım. O günler geçsin, geri gelmesin temennisindeyim."

"Gerçekten ciddiymiş bu"

Necati Şimşek, virüsü çalıştığı iş yerinden kaptığını belirtti, 12 Türk iş arkadaşının testlerinin de pozitif çıktığını söyledi.

Şimşek, "Bütün insanlar bu hastalığı ciddiye alsın, gerçekten şaka değil. Gerçekten ciddiymiş bu" dedi.

11 binden fazla vakanın yaşandığı Avusturya'da koronavirüs nedeniyle yüz atmıştan fazla kişi hayatını kaybetti.