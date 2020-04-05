Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husilere bağlı SABA ajansında yer alan habere göre, koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Sana ve çeşitli kentlerde "tutuklu ve gözaltında olan" 1600 kişi serbest bırakıldı.

Söz konusu kişilerin, haklarında sözde mahkemelerce verilen hapis cezalarının dörtte üçünü ya da yarısını infaz kurumunda çektiği aktarıldı.

Yemen'de koronavirüs vakasına rastlanmadı

Yemen'de şu ana kadar tespit edilmiş COVID-19 vakası bulunmuyor.

Yemen hükümeti, COVID-19'un yayılması ihtimaline karşı son günlerde kendi kontrolündeki Hadramevt, Taiz, Şebve, Marib ve El-Mehra'da aşamalı olarak 508 mahkumu salıvermişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Yemen Heyeti, 30 Mart'ta COVID-19 salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.