İsveç merkezli Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün silahlanma konusundaki yıllık raporu çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Rapora göre dünya genelinde silahlara ayrılan bütçe artıyor. 2018 yılında, savunma harcamaları 1 trilyon 800 milyar dolar oldu. Silahlanma için kişi başına 239 dolar harcandı.

ABD yine ilk sırada

Rapora göre geçen yıl dünyada askeri harcamalara en büyük bütçeyi ayıran ülke yine ABD oldu.

Washington'ın yıllık harcaması 7 yıl sonra ilk kez artarak 649 milyar dolara ulaştı.

Bu artışta Donald Trump yönetiminin yeni silah tedarik programı etkili oldu.

Listenin ikinci sırasında ise Çin yer alıyor. Pekin'in 2018 yılında silaha 250 milyar dolar harcadı.

Bu iki ülkeyi 67 milyar dolarlık askeri harcama ile Suudi Arabistan takip etti.

Hindistan ve Fransa da en yüksek askeri harcamaya sahip ülkeler arasında yer aldı.

Rusya 2 sıra geriledi

2018 yılında askeri harcamaları için 61 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Rusya ise dördüncü sıradan altıncı sıraya geriledi.

Raporda, Körfez ülkelerinin listede gerilerde yer alsalar da bütçelerinden silaha ayırdıkları payların çok yüksek olması dikkat çekti.

Kaynak: TRT Haber

