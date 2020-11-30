Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 13 milyon 350 bini, can kaybı 266 bini aştı. Uzmanlar tablonun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu. Şükran Günü nedeniyle en az 20 eyaletin vaka sayısını bildirmediği, ancak vakalardaki artış oranının Temmuz ayından iki kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

Rusya'da bir günde 26 binden fazla vaka kayıtlara geçti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin oldu. Ülkede can kaybı da 40 bine yaklaştı.

Vaka sayısının 948 bini geçtiği İran'da can kaybı 47 bin 800'ü geçti. İran Sağlık Bakanlığı salgının ülkedeki bilançosuna dikkat çekti. 31 eyaletin tamamının "kırmızı" veya "riskli" bölge kategorisinde yer aldığını belirtti.

Irak'ta vaka sayısı 550 bini geçti. Ülke genelinde salgının gölgesinde yeni eğitim-öğretim yılı başladı. 9 milyona yakın Iraklı öğrenci ders başı yaptı.

58 binden fazla vakanın olduğu Sinpapur'da mart ayında koronavirüse yakalanan hamile kadın, bebeğini dünyaya getirdi. Bebeğin, koronavirüse karşı antikorla doğduğu açıklandı. Annedeyse artık antikor kalmadığı görüldü.