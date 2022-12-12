Duda'nın başkent Berlin’de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Polonya’nın Ukrayna’yı askeri alanda desteklediğini anımsatan Duda, ülkesinin çok sayıda Ukraynalı mülteciyi de kabul ettiğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’daki altyapıyı bombaladığını ifade eden Duda, Ukrayna’da çok sayıda insanın evlerini ısıtamadıklarını ve elektriğe ulaşmadığını anlattı.

Duda, kış şartlarına işaret ederek, “İnsanlar soğuktan, ölümden, Rus füzeleri ve bombalardan kaçıyor.” dedi.

Polonya’da son haftalarda ve aylarda Ukrayna’dan gelen mültecilerin sayısının arttığı, bu sayının tahminen 3 milyona ulaştığı bilgisini paylaşan Duda, “Muhtemelen bu, Almanya’da da mültecilerin sayısının yükselmesi anlamına gelecek. Biz komşu ülkeleriz. Bazı mülteciler Polonya’yı transit ülke olarak görüyor. Çoğu zaman Almanya’ya gidiyorlar. Burada aileleri var.” dedi.

Duda, Ukrayna’dan kaçan insanları kabul eden ülkelerin Avrupa Birliği'nden (AB) maddi destek talep edebileceklerini kaydetti.

"Yeniden inşanın masraflarını Rusya karşılamalı"

Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesine de değinen Duda, ülkenin yeniden inşa edilmesine ilişkin masrafların savaşı başlatan ülkenin ödemesi gerektiğini vurguladı.

Duda, “Bu nedenle, yeniden inşanın tüm masraflarını Rusya karşılamalıdır. Rusya bu yeniden yapılanmayı gerçekleştirmekle yükümlüdür.” ifadesini kullandı.

Almanya'ya teşekkür

Almanya’nın Polonya’ya füze savunma sistemlerini vermesinden dolayı Alman makamlarına teşekkür eden Duda, "Biz Polonya'dakiler için bu, bir müttefikimizin, bir komşumuzun çok önemli bir jestidir.” şeklinde konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de, görüşmede yoğun bir şekilde Ukrayna’daki durumu ele aldıklarını belirterek, Almanya ve Polonya’nın Ukrayna’nın yanında durduklarını belirtti.

Soğuk kış aylarında bu iki ülkenin Ukraynalıların yanında olmasının da önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, Rusya’nın sivil altyapıya saldırma, halkı yıpratma ve daha fazla kişiyi yerlerinden etme stratejisinin başarılı olmaması gerektiğini ifade etti.

Steinmeier, Ukrayna’dan çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için Polonya’ya saygı duyduğunu belirtti.

Almanya ve Polonya’nın yakın ve önemli ortak olduklarını dile getiren Steinmeier, bunun AB için de önemli olduğunu kaydetti.