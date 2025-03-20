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Dünya
AA 20.03.2025 06:15

DSÖ'ye göre İsrail'in saldırılarının başladığı Gazze'de, milyonlarca kişi yeniden risk altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yeniden saldırılarının başladığı Gazze'deki durum için, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması milyonlarca hayatı tekrar riske atıyor." ifadesini kullandı.

DSÖ'ye göre İsrail'in saldırılarının başladığı Gazze'de, milyonlarca kişi yeniden risk altında

Ghebreyesus, İsrail'in saldırdığı Gazze'deki duruma ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

"Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması milyonlarca hayatı tekrar riske atıyor." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, bugün bir meslektaşlarını kaybettiklerini belirtti.

Ghebreyesus, meslektaşlarının ölümü nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) başsağlığı dileklerini iletti.

Bu olayın, çocuklar dahil yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından yaşandığını bildiren Ghebreyesus, "Ateşkesin derhal yeniden başlamasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve insani yardım görevlileri ile sivillerin korunmasını talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde BM'ye ait bir merkezi bombaladığı, saldırıda 1 yabancı çalışanın öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

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