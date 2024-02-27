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Dünya
AA 27.02.2024 20:28

DSÖ'den İsrail'e "Gazze'ye insani yardım geçişi" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'ye yönelik insani yardım misyonlarının sürekli, güvenli ve onurlu geçişine izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

DSÖ'den İsrail'e "Gazze'ye insani yardım geçişi" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Ghebreyesus, DSÖ, BM ve Filistin Kızılayı ekiplerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde bulunan ve kuşatma altındaki Emel Hastanesi'ne ulaştığını ve oradaki 24 hastayı başka hastaneye naklettiğini söyledi.

"Emel Hastanesi, 22 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında 25 kişinin ölümüne ve kullanılmaz hale gelmesine neden olan 40 saldırıya maruz kaldı." diyen Ghebreyesus, 31 hastanın hala hastanede olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Filistin Kızılayı çalışanlarının görevlerini tam koordinasyon onayı ve güvenlik güvenceleriyle gerçekleştirmelerine rağmen Emel Hastanesi'nden ayrılırken kötü muameleye uğradığı ve aşağılandığını belirtti.

Üç sağlık görevlisinin gözaltına alındığını bildiren Ghebreyesus, "Sağlık personellerinden biri serbest bırakıldı. Diğer iki kişinin ve diğer tutuklu sağlık çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Bu tür durumların tekrarlanmasının hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasını daha da geciktirdiğini ve engellediğini kaydeden Ghebreyesus, "İsrail'e, (Gazze'ye)insani yardım misyonları için sürekli, güvenli ve onurlu geçişe izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Ateşkes çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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İsrail Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze Filistin - İsrail Çatışması
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