DSÖ'den "Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesi yapılmalı" çağrısı

Ghebreyesus, Gazze'deki hastaların tıbbi tahliyesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, Gazze'den Ürdün'e 6 hasta ve 7 refakatçiyi tahliye ettiğini belirten Ghebreyesus, bu hastalardan 2'sinin ABD'ye nakledileceğini, 4'ünün ise gelişmiş tedavi için Ürdün'de kalacağını aktardı.

Ghebreyesus, "En az 12 bin hastanın Gazze dışında acil uzman sağlık bakımına ihtiyacı var. Bu yüzden tıbbi tahliyeler için mümkün olan tüm koridorların kullanılması yönündeki çağrımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.