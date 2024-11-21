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Dünya
AA 21.11.2024 15:30

DSÖ'den "Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesi yapılmalı" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesinin yapılması gerektiğini bildirdi.

DSÖ'den "Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesi yapılmalı" çağrısı
[Fotograf: AA]

Ghebreyesus, Gazze'deki hastaların tıbbi tahliyesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, Gazze'den Ürdün'e 6 hasta ve 7 refakatçiyi tahliye ettiğini belirten Ghebreyesus, bu hastalardan 2'sinin ABD'ye nakledileceğini, 4'ünün ise gelişmiş tedavi için Ürdün'de kalacağını aktardı.

Ghebreyesus, "En az 12 bin hastanın Gazze dışında acil uzman sağlık bakımına ihtiyacı var. Bu yüzden tıbbi tahliyeler için mümkün olan tüm koridorların kullanılması yönündeki çağrımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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