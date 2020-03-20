Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadele hakkında bilgi verdi.

DSÖ Direktörü, "Güzel bir haber ile başlayacağım. Yüzde 70'ten fazla ülkenin bir Kovid-19 ulusal hazırlık ve müdahale planı, yüzde 89'unun laboratuvar test kapasitesi, yüzde 70'ten fazlasının Kovid-19 için olay bazlı takip sistemi ve yüzde 68'inin de çok sektörlü bir ortak koordinasyon mekanizması var. Bu tabii ki yeterli değil. Ama tüm ülkelerin, vakaları olsun olmasın hazır olmaları beklentisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çin'den ilk kez Kovid-19 vakası bildirilmedi"

Ülkelerin sadece yarısında "ulusal enfeksiyon önleme ve kontrol programı" bulunduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, bunun yetersiz olduğu mesajını verdi.

Konuşmasında, Çin'den ilk kez Kovid-19 vakasının bildirilmediğine dikkati çeken Ghebreyesus, bunun "inanılmaz bir başarı" olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını ise daha önce benzeri görülmemiş bir bilimsel zafer olarak niteledi.

ABD'de koronavirüse karşı ilk klinik aşı denemeleri Washington eyaletinde 17 Mart'ta başlamıştı.