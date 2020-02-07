Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı tehdit ediyor.

Şu ana kadar 637 kişinin hayatına mal olan salgın sebebiyle birçok ülke, önleyici tedbirleri artırıyor.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Pavel Ursu, virüsten korunmak için hijyenin önemine dikkat çekti:

"(Virüsün) İnsandan insana bulaşabildiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü olarak, sıklıkla ellerin yıkanmasını ve (kişiler arasında) 1 metrelik mesafenin korunmasını öneriyoruz. Ayrıca, bunlar solunum yolu semptomları olduğu için, insanların öksürmeyle alakalı kurallara uymaları, ağızlarını kapatmaları gerçekten çok çok önemli."

Ursu, hastalığın kuluçka döneminde belirti göstermeyebileceğini söyledi:

"Kuluçka süresinde bazı hastalar semptom göstermemekte, yani her şey normal görünmekte. İşte bu nedenle, kişilerin seyahat geçmişlerini veya semptom gösteren insanlarla temas edip etmemiş olmalarını iyi bilmemiz gerekir."

Haber: Seda Şahin

Kamera: Mesut Akın, Enes Özmen