DSÖ: KDC'deki Ebola salgınında genel risk çok yüksek

DSÖ, KDC'de görülen Bundibugyo virüsü kaynaklı Ebola salgınına karşı Hızlı Risk Değerlendirmesi'ni paylaştı.

Buna göre, KDC'de en yaygın olarak Ebola hastalığı salgını yaşanırken ilgili genel risk "çok yüksek" olmaya devam ediyor.

KDC ile kara sınırı olan komşu ülkelerde ise salgınla ilgili risk "yüksek", bölgesel ve küresel düzeyde ise "düşük" kalmaya devam ediyor.

Hazırlık ve hızlı tespit önlemleri daha geniş yayılımı önlemeye yardımcı oluyor.

Ituri eyaleti salgının merkez üssü olmaya devam ederken bulaşma, yeni bölgelere yayılma, yüksek vaka-ölüm oranı (yüzde 47) ve sağlık çalışanları arasında artan enfeksiyonlar, salgının ciddi ve kontrol edilmesinin zor olduğunu gösteriyor.

Gözetim ve temas takibi genişletilmiş olsa da birçok bulaşma zinciri hala tespit edilememiş durumda.

Güvensizlik, sınırlı sağlık hizmeti kapasitesi, fonlama açıkları ve lisanslı bir aşının olmaması ise müdahale çabalarını engellemeye devam ediyor.

Uganda, Fransa ve Almanya'da ithal vakalar bildirilirken bu da hastalığın uluslararası yayılma potansiyelini gösteriyor ancak KDC dışında sürekli bir bulaşma gerçekleşmedi.

DSÖ'nün Hızlı Risk Değerlendirmesi, acil halk sağlığı olayları veya salgın tehditleri karşısında riskin boyutunu hızlıca ölçmek, kararları yönlendirmek ve acil eylem planları oluşturmak için kullanılan sistematik bir süreç olarak biliniyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara kasabasında ve KDC'nin Yambuku köyünde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için virüse bu ad verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayısta patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.