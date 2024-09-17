Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.09.2024 23:05

DSÖ: İsrail tanklarının DSÖ öncülüğündeki konvoya ateş açması kabul edilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail tankları tarafından DSÖ öncülüğündeki bir konvoya doğru ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

DSÖ: İsrail tanklarının DSÖ öncülüğündeki konvoya ateş açması kabul edilemez
[Fotograf: AFP]

Ghebreyesus, İsrail askerlerinin DSÖ öncülüğündeki konvoya saldırısına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, 14 Eylül'de DSÖ öncülüğündeki bir konvoyun Gazze'nin kuzeyindeki görevini tamamlamasının ve gerekli izinleri almasının ardından sahil yolundaki bir kontrol noktasına ulaştığını, konvoyun burayı geçmesinin ardından 2 İsrail tankıyla karşılaştığını belirtti.

"Konvoyun yakınındaki tanklardan ateş açıldı. Şans eseri kimse yaralanmadı. Bu kabul edilemez." ifadesini kullanan Ghebreyesus, ihtiyaç sahibi Gazzelilere yardım için tehlikeli bir ortamda görev yapan insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:09
MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi
23:06
Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
23:10
Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti savaşı genişletmek istiyor
23:12
Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı
22:35
İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti
22:33
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor
Halil dede 80 yaşında kerpiç döküyor
FOTO FOKUS
Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı
Motosikletle denetimden kaçmaya çalışırken polise çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ