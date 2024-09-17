DSÖ: İsrail tanklarının DSÖ öncülüğündeki konvoya ateş açması kabul edilemez

Ghebreyesus, İsrail askerlerinin DSÖ öncülüğündeki konvoya saldırısına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, 14 Eylül'de DSÖ öncülüğündeki bir konvoyun Gazze'nin kuzeyindeki görevini tamamlamasının ve gerekli izinleri almasının ardından sahil yolundaki bir kontrol noktasına ulaştığını, konvoyun burayı geçmesinin ardından 2 İsrail tankıyla karşılaştığını belirtti.

"Konvoyun yakınındaki tanklardan ateş açıldı. Şans eseri kimse yaralanmadı. Bu kabul edilemez." ifadesini kullanan Ghebreyesus, ihtiyaç sahibi Gazzelilere yardım için tehlikeli bir ortamda görev yapan insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.