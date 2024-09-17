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Dünya
AA 17.09.2024 22:19

İsrail’in, Lübnan’daki çağrı cihazlarını patlatmadan önce ABD’ye bilgi vermediği iddia edildi

ABD'nin "Axios" haber platformunun iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in Lübnan’daki çağrı cihazlarını patlatmadan önce Biden yönetimine bilgi vermediği iddia edildi.

İsrail’in, Lübnan’daki çağrı cihazlarını patlatmadan önce ABD’ye bilgi vermediği iddia edildi

Konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kaynağa göre, soykırımcı Netanyahu'nun, üst düzey kabine üyeleri ve güvenlik kurumlarının başkanlarıyla hafta başında yaptığı güvenlik toplantısı sırasında söz konusu saldırı onaylandı.

İsmi paylaşılmayan bir İsrailli yetkili de Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın gün içerisinde Tel Aviv’deki ordu komuta merkezinde birkaç saat görüştüğünü belirtti.

Haberde başka bir kaynağın ise İsrail’in Hizbullah ile çatışmayı yeni bir aşamaya taşımak için söz konusu saldırıyı yaptığı ancak tam kapsamlı bir savaş seviyesine ulaşmamaya çalıştığı yorumuna yer verildi.

 

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