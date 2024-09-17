İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Lübnan'daki patlamalar İsrail'in terör eylemi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile telefonda görüştü.

Lübnan'daki patlamalara ilişkin bu ülkeyle dayanışma içinde olduklarını belirten Erakçi, olayı "siyonist rejimin Lübnan vatandaşlarını hedef alan terör eylemi" şeklinde niteledi.

Erakçi, yaralıların tedavisi veya Tahran'a nakli konusunda her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ederek patlamalarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin son durumuna ilişkin de bilgi aldı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ise İranlı mevkidaşının dayanışma mesajı için teşekkür ederek, Lübnan hükümetinin söz konusu terör eylemine ilişkin ciddi soruşturma içinde olduğunu kaydetti.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.

İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.