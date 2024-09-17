Katil İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, İsrail’in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması nedeniyle biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralanmaların çoğunun "el veya karın bölgesinde gerçekleştiğine" dikkati çeken Ebyad, yaralılardan 200'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, İsrail’in Lübnan’daki çağrı cihazlarına sızıp patlatmasının ardından artan gerilim nedeniyle "acil toplantıya" çağrıldığı aktarıldı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Lübnan'daki patlamaların ardından İsrail hükümetinin "acil toplantı" istediği belirtildi.

Lübnan'daki saldırılara ilişkin İsrailli resmi makamların sessizliği ise dikkati çekiyor.

???? İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını nasıl hackledi?

???? Çağrı cihazlı saldırı nasıl gerçekleşti?



Katil İsrail çağrı cihazlarını patlatarak Lübnan'da yüzlerce kişiyi yaraladı. Saldırıya dair detaylar @trthaber’de. pic.twitter.com/6GpGDDO7nL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 17, 2024

KAN'da yer alan haberde, Başbakanlık Ofisinden İsrailli bakanlara Lübnan'daki patlamalara ilişkin açıklama yapmamaları konusunda uyarı yapıldığı belirtildi.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, hareketin çeşitli birimlerinde çalışan bazı kişilerin kullandığı “pager” isimli çağrı cihazlarında henüz bilinmeyen bir nedenle eş zamanlı patlamalar yaşandığı belirtildi.

NNA'da yer alan haberde, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." denildi.

[Fotoğraf: AA]

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

"Çağrı cihazlarını kullanmayın"

Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi.

Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.

İran ajansı: İran Büyükelçisi de yaralandı

İran yarı resmi haber ajansı Fars'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Lübnan'da çağrı cihazlarında meydana gelen patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani de yaralandı.

Söz konusu kaynak, "Mucteba Emani, hafif yaralandı ve şu anda hastanede gözlem altında" denildi.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı da İranlı Büyükelçi'nin yaralandığına ilişkin doğrulanmamış haberler olduğuna dair bilgi verdi.

Söz konusu iddiayla ilgili henüz İran'dan resmi açıklama gelmedi.