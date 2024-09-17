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Dünya
AA 17.09.2024 20:52

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 6 kişi öldü

Meksika'nın Naucalpan kentinde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu 6 kişi öldü
[Fotograf: İHA]

Yerel medyadaki haberlere göre, Meksika eyaletine bağlı Naucalpan'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışların neden olduğu toprak kaymasında 2'si kadın 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Heyelan sonucu bir ev ve okul da zarar gördü.

Meksika Eyaleti Valisi Delfina Gomez, toprak kaymasından etkilenen aileleri desteklemek için kurtarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin konuşlandırılması emrini verdi.

Mexico City'nin batısında, Meksika eyaletine bağlı Jilotzingo'da 14 Eylül'deki toprak kaymasında 9 kişi ölmüştü. Bölgede oluşabilecek heyelanlar dolayısıyla 100'den fazla aile güvenli alanlara tahliye edilmişti.

Temmuz sonlarında yağmur sezonunun başlamasından bu yana, heyelanlar ve şiddetli yağışlar Meksika eyaletinde etkisini sürdürüyor.

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