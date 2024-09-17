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Dünya
BBC 17.09.2024 19:31

Namibya'da dondurucuda mahsur kalan dört çocuk öldü

Katima Mulilo kasabasında, yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklar kullanılmayan derin dondurucuda bulundu.

Namibya'da dondurucuda mahsur kalan dört çocuk öldü

Namibya polisi, kuzeydoğu Zambezi Bölgesi'nde boş ve eski bir dondurucuda oynayan dört çocuğun ölümünü araştırıyor.

Polis, çocukların oynarken kazara mahsur kaldıklarını ve içeride boğulduklarını düşünüyor ancak soruşturma sürüyor.

Dört çocuktan ikisinin dondurucuda boğularak, diğer ikisinin ise hastanede tedavi görürken hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Zambezi bölge polis komutanı Andreas Shilelo, "Dondurucuda yalnızca dışarıdan açılabilen bir kanca vardı.Yaklaşık bir buçuk saat mahsur kaldılar ve boğuldular" dedi.

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