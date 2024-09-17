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Dünya
AA 17.09.2024 20:05

BM yetkilisi, İsrail’in uluslararası STK çalışanlarına vize vermeyi durdurduğunu söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in uluslararası STK’ların başkanlarına ve çalışanlarına vize vermeyi durdurduğunu belirtti.

BM yetkilisi, İsrail’in uluslararası STK çalışanlarına vize vermeyi durdurduğunu söyledi
[Fotograf: AA]

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetinin, insani yardım kuruluşları ile saldırıların vahşeti ve siviller üzerindeki etkisini bildirenlerin temsiliyetini giderek daha fazla azalttığını vurguladı.

İnsani yardım ihtiyaçları artmaya devam ederken, daha az değil daha fazla insani yardım çalışanına ihtiyaç olduğuna ancak şu anda tam tersinin yaşandığına işaret eden Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"İsrailli yetkililer, uluslararası STK’ların başkanlarına ve çalışanlarına vize vermeyi durdurdu. Bu kuruluşlar yıllardır BM ile yakın ortaklık içinde ihtiyaç sahibi kişilere insani yardım sağlıyor."

Lazzarini, İsrail’in, insani yardım kuruluşları ve uluslararası medyanın işlerini düzgün şekilde yapmasını engellediğini vurgulayarak, bunun sona ermesi ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

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