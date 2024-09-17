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Dünya
AA 17.09.2024 22:33

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin Derec Mahallesi'nde bir evi bombaladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Saldırıya uğrayan evin enkazından 4 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralının çıkarıldığı aktarılan açıklamada, "Evin enkazındaki 5 kişinin cesedi henüz çıkarılamadı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in bombaladığı evin "Hassune" ailesine ait olduğu bilgisi verilen açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarından kaçan başka iki ailenin de aynı evde yaşadığı kaydedildi.

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinli öldü, 95 bin 497 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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