Kluge "Sağlıkta eşitsizliğe kırmızı kartı gösterelim" başlıklı yazısında, COVID-19 ve 17-18 Mart'ta İstanbul’da yapılacak sağlık ve göç konulu üst düzey toplantıdan bahsetti.

Kluge, "Sağlık ve mümkün olan en iyi sağlık hizmetlerine erişim milliyet, köken ya da yıldız olmaktan bağımsız olarak mümkün olmalı. Her birimizin uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişebilme hakkı olmalı. Buna mülteciler ve göçmenler de dahil" ifadelerini kullandı.

"Virüsler, sınır ya da pasaport dinlemeksizin hareket ediyor"

Hans Kluge, " Hastalıklar ve virüsler, sınır ya da pasaport dinlemeksizin hareket ediyor ve bizleri etkiliyorlar. Sağlık ve diğer temel hizmetlere erişmeye çalışırken göçmenlerin ve mültecilerin günlük olarak karşılaştığı dil bariyerleri ile finansal, idari ve diğer bariyerleri ele almalıyız" açıklamasında bulundu.

Kluge, şunları aktardı:

"DSÖ'nün Avrupa, Afrika ve Doğu Akdeniz bölgelerinden kilit karar mercilerinin yanı sıra mülteci, göçmen ve sivil toplum temsilcilerini siyasi taahhütler üzerine çalışmak ve izlenecek ortak bir yol çizmek için önümüzdeki ay İstanbul'da gerçekleştirilecek bir üst düzey zirveye davet ediyoruz."

İstanbul’da 17-18 Mart'ta gerçekleştirilecek "DSÖ Avrupa Bölgesi'nde sağlık ve göç üzerine üst düzey toplantı: mültecilerin ve göçmenlerin sağlığı için vizyonun ortaklaşa şekillendirilmesi" başlıklı toplantıda, sağlık bakanları ve DSÖ Avrupa Bölgesi'nin 53 üye temsilcileri, 2022 sonrası sağlık ve göç için stratejik öncelikleri tartışmak üzere bir araya gelecek.