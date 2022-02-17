Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 17:10Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısını sınır dışı etti
[Fotoğraf: Reuters]
Rus basını: ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman Rusya'dan sınır dışı edildi.
Reuters haber ajansının Rus basınına dayandırdığı habere göre, Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı Rusya'dan sınır dışı etti.
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Etiketler: ABD Rusya Son Dakika
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