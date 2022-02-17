5 yaşındaki Haydar isimli çocuk, Afganistan’ın Zabul vilayeti Jaldek kenti yakınlarında 25 metrelik kuyuya düştü. Haydar’ı kurtarmak için ailesi ve çevredekiler seferber oldu.



Haydar’a düştüğü alanda yemek ve su ulaştırılıyor. Hayatta olan çocukla kurtarma ekipleri sürekli iletişim halinde ancak ekipmanlar yetersiz.

Bölgeye askeri birliklerden kazı ve teknik ekipman sevk edildiği söyleniyor.

Fas’ta benzer şekilde bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan 5 gün süren kurtarma çalışmasının ardından çıkarılmıştı.

Ancak talihsiz Rayyan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti..

