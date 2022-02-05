Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 23:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
5 gün önce kuyuya düşen Rayyan vefat etti
[Fotoğraf: AA]
Fas Kraliyet Divanı, 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiğini duyurdu.
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 100 saati aşkın süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan Rayyan, önce ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kısa bir süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği duyuruldu.
Fas Kralı 6. Muhammed, Rayyan'ın ailesine başsağlığı diledi.
[Fotoğraf: AA]
32 metre derinlikteki kuyuya düşmüştü
Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde, geçen salı günü 5 yaşındaki Rayyan, babası kuyu duvarını onarırken, 32 metre derinliğindeki kuyuya 25 santimetre çapındaki delikten düşmüştü.
Çocuğu kurtarmak için Sivil Savunma ekipleri harekete geçmişti.
Etiketler: Fas Son Dakika
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