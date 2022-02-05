Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 100 saati aşkın süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan Rayyan, önce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği duyuruldu.

Fas Kralı 6. Muhammed, Rayyan'ın ailesine başsağlığı diledi.

[Fotoğraf: AA]

32 metre derinlikteki kuyuya düşmüştü

Fas'ın kuzeyindeki Şafşavan kentinde, geçen salı günü 5 yaşındaki Rayyan, babası kuyu duvarını onarırken, 32 metre derinliğindeki kuyuya 25 santimetre çapındaki delikten düşmüştü.

Çocuğu kurtarmak için Sivil Savunma ekipleri harekete geçmişti.