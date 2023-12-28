DSÖ, Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki hastanelere yardımların ulaştırıldığını açıkladı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hastanelere ulaştırılan yardımların detaylarına yer verildi.

Açıklamaya göre, DSÖ ekipleri 26 Aralık'ta kuzeydeki Şifa Hastanesi ile güneydeki el-Amal Hastanesi'ne gitti.

Şifa Hastanesindeki temel sağlık hizmetlerin sürdürülmesi için yakıt sağlandığı ifade edilen açıklamaya göre, diğer hastanelere ulaştırılmak üzere bazı tıbbi malzemeler de Gazze'deki ecza deposuna teslim edildi.

DSÖ ekipleri, İsrail'in saldırıları sonucu zarar gören el-Amal Hastanesinin "insanların üzerine basmadan yürünemeyecek kadar kalabalık olduğunu" ve yalnızca 5 ambulansın çalıştığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin son kararı Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına dair umut veriyor gibi görünüyordu. Ancak DSÖ'nün sahadaki görgü tanıklarının ifadelerine göre bu karar, trajik şekilde henüz bir etki yaratmadı. Şu anda acil ihtiyacımız olan şey, sivilleri daha fazla şiddetten korumak ve barış için ateşkestir."