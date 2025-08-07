Açık 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2025 17:51

DSÖ: Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de açlık kaynaklı ölümlerin arttığını belirterek, "Bu yıl şimdiye kadar 29'u 5 yaş altında çocuk olmak üzere 99 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bildirilen bu sayılar muhtemelen eksik tahminlerdir." dedi.

DSÖ: Gazze'de bu yıl 29'u çocuk 99 kişi yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle DSÖ'de bir araya gelerek, küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze halkının neredeyse 2 yıldır bombardıman altında olduğunu dile getiren Ghebreyesus, insanların temel hizmetlere erişimlerinin sınırlı olduğunu ve defalarca yerinden edilmekle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Ghebreyesus, Gazze halkının, gıda kaynaklarına yönelik abluka altında olduğunu da vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gazze'de yetersiz beslenme yaygın ve açlık kaynaklı ölümler artıyor. Temmuzda 5 yaş altındaki yaklaşık 12 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle acı çektiği tespit edildi. Bu, kaydedilen en yüksek aylık rakam. Bu yıl şimdiye kadar 29'u 5 yaş altında çocuk olmak üzere 99 kişi yetersiz beslenmeden öldü. Bildirilen bu sayılar muhtemelen eksik tahminlerdir."

Gazze'de aşırı kalabalık ve kötüleşen su, sanitasyon ve hijyen koşullarının da etkisiyle hastalıkların yayılmaya devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, bunun endişe verici olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 522 hastanın Gazze'den tahliye edilmesine yardımcı olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Gazze'de 14 bin 800'den fazla hasta hala acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor. İnsanlar sadece açlık ve hastalıktan değil, aynı zamanda çaresizce yiyecek ararken de ölüyor. 27 Mayıs'tan bu yana, dağıtım noktalarından gıda toplamaya çalışırken 1600'den fazla kişi öldü ve yaklaşık 12 bin kişi yaralandı."

DSÖ'nün, 25 Haziran'dan bu yana Gazze'ye 68 tır dolusu tıbbi malzeme gönderdiğini dile getiren Ghebreyesus, bunun, ihtiyaç duyulan miktarın yalnızca küçük bir kısmı olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, "Gazze'de hala kısmen de olsa faaliyet gösteren hastaneler dolup taşıyor ve en temel malzemeler tükendi. Devam eden ablukalar durdurulmalı ve kritik rezervlerin yeniden oluşturulması için daha fazla miktarda yardım ulaştırılmalı. Her şeyden önce ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz." dedi.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Lübnan Cumhurbaşkanı: Tüm zorluk ve engellere rağmen silahlar yalnızca devletin elinde toplanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:03
Ahırda çıkan yangın eve sıçradı: 6 kişi hastanelik oldu
18:53
Borsa günü yükselişle kapattı
18:50
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
18:51
MİT, FETÖ'cü üst düzey ismi kaçma hazırlığı yaparken yakaladı
18:39
Portekiz hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle alarm durumunu 13 Ağustos'a kadar uzattı
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Senegal'in İsrail'e karşı cesur duruşu örnektir
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
Kapadokya’nın vadilerinde kayalara oyulmuş güvercinlikler
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Freni patlayan kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ