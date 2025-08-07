Açık 34.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.08.2025 14:00

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 100 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 100 Filistinli hayatını kaybetti, 603 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 100 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 100 ölü ve 603 yaralının ulaştığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 752 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 4 sivilin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 258'e, yaralıların sayısının 152 bin 45'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1706, yaralıların sayısı da 12 bin 30'a çıktı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 96'sı çocuk 197'ye yükseldiği hatırlatıldı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Fransa'da 16 bin hektardan fazla alanı küle çeviren yangın henüz kontrol altına alınamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:33
İstanbul'da metrekareye 5 ila 12,1 kilogram yağış düştü
14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
14:23
Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
14:24
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişime açıldı
14:26
Bakan Ersoy: Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak'ta şenlikler düzenliyoruz
14:19
Yapay zekaya dert anlatmak yalnızlığın yeni hali mi?
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi
FOTO FOKUS
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
Tarihi geçmiş ürün sattı, zabıta ekiplerine saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ