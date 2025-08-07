Açık 33.5ºC Ankara
Dünya
AA 07.08.2025 12:40

Katil İsrail'in hava yolu şirketi, protesto sonrasında Paris'teki ofisini boşaltıyor

Katil İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'ın, Fransa'nın başkenti Paris'teki ofisine "El Al Soykırım Hava Yolları" ifadeleriyle protesto edilmesi sonrasında tahliye kararı aldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, El Al'ın Paris'teki ofisine yönelik protesto sonrasında ofisin boşaltılması yönünde karar alındı.

Şirketin Paris'teki ofisinin kapısına kırmızı sprey boyayla "El Al Soykırım Hava Yolları" ve "Filistin kazanacak" ifadeleri yazılırken, kapıya kanı sembolize eden çizimlerin de yapılması dikkati çekti.

Filistin'e destek veren aktivistler tarafından protestonun yapıldığı ve Fransa polisine konuya ilişkin şikayette bulunulduğu aktarıldı.

Yaşanan olay sonrasında şirketin Paris'teki ofisini geçici süreyle boşaltma kararı aldığı kaydedildi.

İsrail Fransa
Gazze'de son 24 saatte 4 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti
