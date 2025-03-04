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Dünya
AA 04.03.2025 23:24

DSÖ: Gazze'de binlerce kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 12 bin ila 14 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

DSÖ: Gazze'de binlerce kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor
[Gazze'de bir hastane | Fotoğraf: AA]

Ghebreyesus, X'te yaptığı paylaşımda, bugün Gazze'deki 29 çocuk hastanın, tedavi için Ürdün'e tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çocukların çoğunun travma, kanser ve göz bakımına ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, "Bu, ateşkes sonrasında Ürdün'e DSÖ destekli ilk tıbbi tahliyeydi. Yaklaşık 12 bin ila 14 bin kişi hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'ya tıbbi yardımların yeniden sağlanması da dahil tüm mümkün yollarla onayların artırılması çağrısında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

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