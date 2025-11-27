Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.11.2025 11:29

DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun hastalıklara karşı aşılanmasını cesaret verici olarak niteledi.

DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici

Ghebreyesus, Gazze'deki aşılama çalışmalarına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Gazze'de ateşkes devam ederken binlerce Gazzeli çocuğun artık başka bir tehdide yani aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı korunuyor olması cesaret verici." ifadesini kullanan Ghebreyesus, aşılama için Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık çalışanlarıyla işbirliği içinde çalışan DSÖ'den meslektaşlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'na (GAVİ) bu kadar çok çocuğa sağlıkları için bu umut ışığını sağladıklarından dolayı teşekkür etti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, ortaklarıyla birlikte aşılama turlarının devamını destekleyeceğini vurguladı.

Yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklara tarama yaptıklarına ve bakım sağladıklarına işaret eden Ghebreyesus, "Gazze'nin geleceği, gençlerinin sağlığına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Güney Kore'de Yoon, eski Savunma Bakanı Lee'ye yönelik soruşturmaya müdahale etmekle suçlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
MSB: TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır
11:46
Erzurum’un cağ kebabı dünyanın en iyi 10 yemeği arasında
11:36
Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
11:29
Erzurum'da iki katlı evde patlama meydana geldi: 1 yaralı
11:25
Bartın'da göçük sonrası dolgu ve beton çalışması yapılıyor
12:02
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
FOTO FOKUS
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ