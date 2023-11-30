DSÖ: Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "DSÖ, 7 Ekim-28 Kasım'da, işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırıyı belgeledi. Saldırılar 566 ölüm ve 758 yaralanmayla sonuçlandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların 203'ünün Gazze Şeridi'nde, 224'ünün ise işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, sağlık hizmetleri ve sivillerin aktif olarak korunması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes uygulanmasına ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da bir tarih belirtmeden geçici ateşkesin uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.