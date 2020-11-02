Haber Giriş: Kaynak: DHA
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, kendini karantinaya aldı
[Fotoğraf: DHA]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirilerek, kendisini karantinaya alacağını duyurdu.
Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti.
Ghebreyesus, "COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum ve semptom göstermiyorum ancak önümüzdeki günler için DSÖ protokollerine uygun şekilde kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışacağım" ifadelerini kullandı.
I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 11:35
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