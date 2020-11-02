Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı, Zengilan bölgesinde Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulundu.
Uçak, Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu Son DakikaSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 10:35
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