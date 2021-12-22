Dragon Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargoyu ulaştırdı
SpaceX'in insansız uzay aracı Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal taşıma görevini tamamladı. Deney ve araştırmalarda kullanılmak üzere 3 tona yakın malzeme taşıyan kapsül, istasyonun Harmony modülüne kenetlendi.
Amerikan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in mürettebatsız uzay aracı Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
İstasyondaki mürettebat için yeni yıl hediyeleri, füme balık ve hindi taşıdı. Deney ve araştırmalar için teçhizat götürdü.
.@Space_Station, your order was delivered! At 3:41am ET (08:41 UTC), @SpaceX's cargo Dragon docked to the space-facing port of the Harmony module: https://t.co/yIGBUfGHR9 pic.twitter.com/4nGmstgX6P— NASA (@NASA) December 22, 2021
Dragon uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasından yaklaşık bir gün sonra, istasyonun Harmony modülüne bağlandı.
Yerleştirme operasyonu, astronotlar Raja Chari ve Thomas Marshburn tarafından yürütüldü.
Astronotlara gıda, hijyen malzemesi ve teçhizat götürdü
Dragon kapsülünün taşıdığı yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kargo, astronotlar için yeşil fasulye ve meyveli kek gibi gıda malzemelerinin yanı sıra yara bandı, ilk yardım kiti ve çamaşır deterjanı gibi hijyen ürünleri içeriyor.
Ayrıca araştırmalarda elde edilecek verilerin saklanması için çeşitli malzemeler de bulunuyor.
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