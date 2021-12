Amerikan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in mürettebatsız uzay aracı Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

İstasyondaki mürettebat için yeni yıl hediyeleri, füme balık ve hindi taşıdı. Deney ve araştırmalar için teçhizat götürdü.

.@Space_Station, your order was delivered! At 3:41am ET (08:41 UTC), @SpaceX's cargo Dragon docked to the space-facing port of the Harmony module: https://t.co/yIGBUfGHR9 pic.twitter.com/4nGmstgX6P