Amerikan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in mürettebatsız uzay aracı Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

İstasyondaki mürettebat için yeni yıl hediyeleri, füme balık ve hindi taşıdı. Deney ve araştırmalar için teçhizat götürdü.

Dragon uzay aracı, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasından yaklaşık bir gün sonra, istasyonun Harmony modülüne bağlandı.

Yerleştirme operasyonu, astronotlar Raja Chari ve Thomas Marshburn tarafından yürütüldü.

Astronotlara gıda, hijyen malzemesi ve teçhizat götürdü

Dragon kapsülünün taşıdığı yaklaşık 3 ton ağırlığındaki kargo, astronotlar için yeşil fasulye ve meyveli kek gibi gıda malzemelerinin yanı sıra yara bandı, ilk yardım kiti ve çamaşır deterjanı gibi hijyen ürünleri içeriyor.

Ayrıca araştırmalarda elde edilecek verilerin saklanması için çeşitli malzemeler de bulunuyor.