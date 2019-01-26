Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya hükümet sözcüsü ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Venezuela'da, 8 gün içinde seçime gidilmezse, muhalefet lideri Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Fransa

Macron, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı mesajında, "8 gün içinde seçimler ilan edilmezse siyasi süreci başlatabilmek için Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımaya hazır hale geleceğiz. Bu konuda Avrupalı ortaklarla çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İspanya

Sanchez, "Venezuela'da hemen temiz, demokratik ve şeffaf bir seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Hükümet koymak veya çıkarmak istemiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Almanya

Almanya hükümet sözcüsü de Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Almanya hükümeti, eğer 8 gün içinde seçime gidilmezse, Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımaya hazır" ifadelerine yer verdi.

İngiltere

İspanya, Fransa ve Almanya'nın ardından, İngiltere Dışişleri Bakanlığından da aynı açıklama geldi.

Hunt, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Venezuela'daki son seçimlerin "kusurlu" olduğunu ileri sürerek, "Açıktır ki Nicolas Maduro Venezuela'nın meşru lideri değildir." değerlendirmesini yaptı.

Ulusal Meclis Başkanı Guaido'nun Venezuela'yı "ileri götürecek doğru kişi" olduğunu savunan Jeremy Hunt, "8 gün içinde yeni ve adil seçim ilan edilmezse, İngiltere, Guaido'yu siyasi süreci demokrasiye doğru taşıyacak geçici devlet başkanı olarak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela'da Maduro'ya karşı darbe girişimi

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.

Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezuela'daki ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

Kaynak: Reuters