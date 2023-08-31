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Dünya
AA 31.08.2023 13:03

Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 helikopter kaza yaptı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 Mi-8 helikopterinin karıştığı kazada 6 pilot öldü.

Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 helikopter kaza yaptı
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Basın Servisi Başkanı İlya Yevlaş, Ukrayna Ulusal Haberleri Haber Ajansına (UNN) yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait 2 helikopterin karıştığı bir kaza meydana geldiğini belirtti.

Helikopterlerin muharebe görevindeyken kaza yaptıklarına işaret eden Yevlaş, "Onlar, Kramatorsk bölgesinde bir muharebe görevi yürütürken, düşmanın Su-35 uçağı havalandı ve bir düşman uçağı tarafından hedef alınmamak için inmeleri gerekti. O sırada ne olduğu komisyon tarafından araştırılıyor. Yani bir füze isabeti mi yoksa başka bir hata mı, tam olarak ne olduğu ve nedenleri araştırılıyor.” ifadesini kullandı.

Yevlaş, kazada 6 pilotun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza 29 Ağustos'ta meydana geldi.

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